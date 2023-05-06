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    «Вулверхэмптон» с минимальным счетом обыграл «Астон Виллу»

    «Вулверхэмптон» — «Астон Виллу»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Вулверхэмптон» одержал победу над «Астон Виллой» (1:0) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

    «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон»

    Единственный гол был забит на 9-й минуте встречи. После подачи углового защитник «Вулверхэмптона» Тоте Гомеш прыгнул выше всех и вколотил мяч в ворота.

    АПЛ.
    «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» 1:0.
    Голы: 1:0 — 9 Гомеш«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш, Матеуш Нунеш (Моутинью, 90), Лемина, Рубен Невеш, Диего Коста (Коллинз, 83), Матеус Кунья (Хван Хи Чхан, 68), Нету (Траоре, 84)«Астон Вилла»: Мартинес, Янг (Диего Карлос, 65), Мингз, Конса, Морено (Динь, 85), Рэмзи, Макгинн, Дуглас Луис (Камара, 85), Буэндиа (Дуран, 81), Траоре (Бэйли, 46), УоткинсПредупреждения: Диего Коста (39), Мингз (39), Уоткинс (63), Дуглас Луис (75), Гомеш (82), Семеду (90)

    После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ (40 очков). «Астон Вилла» — на 8-й строчке (54).

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