Титов: «Спартаку» в матче с «Зенитом» принципиально просто держать удар и не упасть в грязь лицом

Экс-полузащитникподелился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против

«Здесь принципиально "Спартаку" просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Нужно сыграть в хороший футбол. Показать, что с таким "Зенитом" можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали. Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой — важно не дать "Зениту" стать чемпионом в матче с тобой. Игроки "Спартака" должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают. Я надеюсь, что чемпионства "Зенита" в воскресенье не случится», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.