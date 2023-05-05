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    Кечинов заявил, что «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту»

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    Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов высказался о шансах «красно-белых» в матче РПЛ с «Зенитом».

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «На мой взгляд, "Спартаку" будет играть намного проще, чем "Зениту". Красно-белые приедут на матч раскрепощенными, потому что результат особо не довлеет над командой. Второе место все равно, по сути, ничего не дает, кроме серебряных медалей.

    В еврокубках сейчас не сыграть. Поэтому команда Гильермо Абаскаля должна выйти с хорошим настроем на поле "Газпром Арены" и показать тот футбол, в который она умеет играть. Так что я не сомневаюсь, что у "Спартака" будут моменты в этом матче», — цитирует Кечинова RT.

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    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 7 мая в Санкт-Петербурге. Петербургская команда занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 61-м баллом в активе. «Спартак» — на 3-й позиции (49).

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