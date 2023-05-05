Кечинов заявил, что «Спартаку» будет играть намного проще, чем «Зениту»

Экс-форвардвысказался о шансах «красно-белых» в матче РПЛ с

«На мой взгляд, "Спартаку" будет играть намного проще, чем "Зениту". Красно-белые приедут на матч раскрепощенными, потому что результат особо не довлеет над командой. Второе место все равно, по сути, ничего не дает, кроме серебряных медалей.

В еврокубках сейчас не сыграть. Поэтому команда Гильермо Абаскаля должна выйти с хорошим настроем на поле "Газпром Арены" и показать тот футбол, в который она умеет играть. Так что я не сомневаюсь, что у "Спартака" будут моменты в этом матче», — цитирует Кечинова RT.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 7 мая в Санкт-Петербурге. Петербургская команда занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 61-м баллом в активе. «Спартак» — на 3-й позиции (49).