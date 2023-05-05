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    Шалимов рассказал, как «Спартак» может отыграться в матче с «Зенитом»

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    Известный тренер Игорь Шалимов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Надо смотреть, как "Спартак" играл этой весной, как играет. То есть первые таймы крайне неудачно, все победы они добывали в концовке игр, когда переходили на упрощенную игру — давление, подачи, борьба, и они дожимали. Это далеко не тот "Спартак", который был в осенней части.

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    • Как я представляю предстоящую игру, если "Зенит" будет вести 1:0, к примеру, тогда "Спартак" включает свою весеннюю историю, запускает туда всех этих гладиаторов, и начинается такой навал, борьба, и, возможно, в концовке сравнивается счет», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.

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