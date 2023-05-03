«Ньюкасл» готов выкупить Рафинью у «Барселоны» за 80 млн евро

Атакующий полузащитник «Барселоны»может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Бразильца хочет приобрести «Ньюкасл», который в следующем сезоне, скорее всего, будет играть в Лиге чемпионов.

По информации журналиста Жерар Ромеро, английский клуб предложил «Барсе» 80 миллионов евро за Рафинью.

Из-за серьезных финансовых проблем каталонский клуб готов рассмотреть вариант с продажей 26-летнего вингера.

Летом 2022 года «Барселона» выкупила Рафинью у «Лидса» за 58 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел за «Барселону» 45 матчей, забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.