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    «Ньюкасл» готов выкупить Рафинью у «Барселоны» за 80 млн евро

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья может вернуться в английскую Премьер-лигу.

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    Бразильца хочет приобрести «Ньюкасл», который в следующем сезоне, скорее всего, будет играть в Лиге чемпионов.

    По информации журналиста Жерар Ромеро, английский клуб предложил «Барсе» 80 миллионов евро за Рафинью.

    Из-за серьезных финансовых проблем каталонский клуб готов рассмотреть вариант с продажей 26-летнего вингера.

    Летом 2022 года «Барселона» выкупила Рафинью у «Лидса» за 58 миллионов евро.

    В текущем сезоне Рафинья провел за «Барселону» 45 матчей, забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.

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