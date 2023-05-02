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    Агент Миранчука: «Торино» и «Аталанта еще не начали обсуждать выкуп Алексея

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    «Торино» пока не общался с руководством «Аталанты» о выкупе полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщил агент российского футболиста Мирко Левати.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «"Торино" и "Аталанта" все еще не начали обсуждать выкуп Миранчука. Со стороны других клубов интерес сохраняется, но предметных предложений по игроку на данный момент нет. Ближе к лету будет виднее», — приводит слова Левати Sport24.

    Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он выступает за «Торино» на правах аренды.

    Миранчук провел в нынешнем чемпионате Италии 24 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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