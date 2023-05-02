Агент Миранчука: «Торино» и «Аталанта еще не начали обсуждать выкуп Алексея

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«"Торино" и "Аталанта" все еще не начали обсуждать выкуп Миранчука. Со стороны других клубов интерес сохраняется, но предметных предложений по игроку на данный момент нет. Ближе к лету будет виднее», — приводит слова Левати Sport24.
Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он выступает за «Торино» на правах аренды.
Миранчук провел в нынешнем чемпионате Италии 24 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.