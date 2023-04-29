Свинов: У меня есть мотивация стать лучшим в «Спартаке»

Голкипер воронежского «Факела»высказался по поводу возможного возвращения в

В текущем сезоне Свинов выступает за «Факел» на правах аренды.

«Летом у меня заканчивается аренда — я вернусь в "Спартак". Дальше посмотрим. У меня нет мыслей. Мои мысли сейчас только о "Факеле". В конце сезона сядем и посмотрим.

Сейчас мне хочется остаться в РПЛ с "Факелом", а потом вернуться в "Спартак" и решить дальнейшую судьбу.

Конечно, у меня есть мотивация доказать, что я достоин, и не только в "Спартаке", а стать лучшим вообще в России. Надеюсь, я приду к этому.

Переговоров с "Факелом" еще не было. Мы сконцентрированы на результате, чтобы команда осталась.

Все хотят, не только Воронеж, но и другие города, чтобы "Факел" остался. Всем приятно играть с такими болельщиками, а не приезжать на стадион, где две или три тысячи», — приводит слова Свинова «Чемпионат».