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    Свинов: У меня есть мотивация стать лучшим в «Спартаке»

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    Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов высказался по поводу возможного возвращения в «Спартак».

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    В текущем сезоне Свинов выступает за «Факел» на правах аренды.

    «Летом у меня заканчивается аренда — я вернусь в "Спартак". Дальше посмотрим. У меня нет мыслей. Мои мысли сейчас только о "Факеле". В конце сезона сядем и посмотрим.

    Сейчас мне хочется остаться в РПЛ с "Факелом", а потом вернуться в "Спартак" и решить дальнейшую судьбу.

    Конечно, у меня есть мотивация доказать, что я достоин, и не только в "Спартаке", а стать лучшим вообще в России. Надеюсь, я приду к этому.

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    • Переговоров с "Факелом" еще не было. Мы сконцентрированы на результате, чтобы команда осталась.

    Все хотят, не только Воронеж, но и другие города, чтобы "Факел" остался. Всем приятно играть с такими болельщиками, а не приезжать на стадион, где две или три тысячи», — приводит слова Свинова «Чемпионат».

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