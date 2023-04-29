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    Бородюк: «Динамо» нужно обратить внимание на подбор игроков и селекцию

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    Известный тренер Александр Бородюк прокомментировал поражение «Динамо» от «Факела» (0:2) в домашнем матче 25-го тура РПЛ.

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    «Динамо» проиграло воронежской команде в день своего столетия.

    «В праздник столетия так играть… Для болельщиков это огромное разочарование.

    "Факел" приехал играть вторым номером, достаточно компактно оборонялись, играли на контратаках. Выполнили план на игру, добились результата. Эта игра может быть ключевой для них с точки зрения борьбы за сохранение прописки в РПЛ. Победить "Динамо" на выезде дорогого стоит.

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    • "Динамо"? Нужно обратить внимание на подбор игроков и селекцию. Если они хотят в следующем году что‑то выиграть, игроки должны быть по классу выше, чем в данный момент», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

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