«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 33-го тура АПЛпобедилсо счетом 2:0.

Героем встречи стал Рубен Невеш. В первом тайме он заставил соперника записать на себя автогол, автором котором стал Йоаким Андерсен. В тайме втором португалец реализовал пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 2:0 Голы: 1:0 Йоаким Андерсен (автогол) (3'), 2:0 Рубен Невеш (пенальти) (90 + 4') Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду, Крэйг Доусон, Макс Килман, Уго Буэно (Тоте Антонио Гомеш, 79'), Матеус Нунес (Педру Нету, 89'), Рубен Невеш, Марио Лемина, Хван Хи Чан (Адама Траоре, 79'), Матеус Кунья (Joao Gomes, 68'), Диего Силва (Нэйтан Коллинз, 89') Кристал Пэлас: Эберечи Эзе, Джордан Айю, Майкл Олисе, Уилл Хьюз (Жан-Филипп Матета, 90'), Альберт Самби Локонга (Одсонн Эдуард, 65'), Лука Миливоевич (Джеффри Шлупп, 65'), Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен (Джоэл Уорд, 46'), Крис Ричардс, Сэм Джонстон Предупреждения: Лука Миливоевич (13'), Альберт Самби Локонга (36'), Джеффри Шлупп (70'), Диего Силва (75'), Жозе Са (76'), Тоте Антонио Гомеш (84'), Joao Gomes (90 + 3'), Сэм Джонстон (90 + 3'), Рубен Невеш (90 + 5')

Набрав 37 очков, «волки» сравнялись с «Кристал Пэлас», но находятся на строчку ниже (13), уступая по дополнительным показателям.

В следующем туре хозяева сыграют с «Брайтоном», а гости встретятся с «Вест Хэмом».