РПЛ. Волевая победа «Спартака»

Первая тройка команд с победой завершила 24-й тур РПЛ. Если «Зенит» и «Ростов» серьёзного сопротивления от соперников не встретили, то «Спартаку» пришлось «грызть» землю, чтобы вырвать победу. До окончания сезона чемпионата России остаётся 6 туров.

Изменения в турнирной таблице

В российском чемпионате произошло всего одно изменение по сравнению с прошлым туром. В топ-5 чемпионата поднялся «Ахмат». Команда из Грозного взлетела сразу на две строчки, обойдя в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар», которые расположились на шестом и седьмом местах соответственно.

Топ-3

«Зенит» себя комфортно чувствует на лидирующей позиции в РПЛ. Невский клуб на 9 очков опережает своих конкурентов, а играть осталось всего шесть туров.

В 24 туре питерцы на своей арене играли против «Динамо». Поединок прошёл по сценарию «Зенита», в составе команды дубль оформил Малком, реализовав пенальти на 45-й минуте и забив второй мяч на 68-й минуте.

Малком, нападающий «Зенита» globallookpress.com

Плюс за хозяев отличился Андрей Мостовой на 87-й минуте. «Динамо» удалось забить лишь гол престижа в исполнении Даниила Фомина. Таким образом «Зенит» набрал 58 очков и ещё на шаг приблизился к титулу чемпиона России.

Календарь и таблица РПЛ

Следом в таблице идёт «Ростов», у южан в копилке 49 баллов. Команда наконец, прервала безвыигрышную серию, которая состояла из двух матчей. В прошедшем туре ростовчане нанесли гостевое поражение «Уралу» (3:1).

За «Ростов» результативными действиями отметился Николай Комличенко, забив два гола на 19-й и 48-й минутах. А под занавес матча пенальти реализовал Максим Осипенко.

Футбольное шоу устроили «Спартак» и «Краснодар» — на двоих команды забили семь мячей. События в матче развивались стремительно. Сначала «Краснодар» вышел вперёд с преимуществом в два мяча — забили Джон Кордоба и Жуан Баши. Затем за «Спартак» отличился Александр Соболев — игроку удалось дублем отметиться.

К 72-й минуте встречи «Краснодар» в третий раз вышел вперёд. Автором забитого гола стал Эдуард Сперцян. До конца встречи оставалось играть ещё 9 минут игрового времени. Тут в игру вступили Антон Зиньковский и Квинси Промес, которые буквально перевернули игру с ног на голову. Итог — победа «Спартака» со счётом 4:3.

Квинси Промес, игрок «Спартака» globallookpress.com

«Спартак» продолжает погоню за «Ростовом», московский клуб набрал 48 очков и закрепился на третьем месте чемпионата России.

Прерванная серия

Прервалась пятиматчевая победная серия ЦСКА. «Армейцы» обменялись голами с «Локомотивом» (1:1). К слову, команда упустила победу в противостоянии с «железнодорожниками».

На 22-й минуте счёт в пользу ЦСКА открыл Антон Заболотный. Минимальное преимущество продержалось вплоть до 87-й минуты, в этот момент в составе «Локомотива» спасительный гол забил Вильсон Изидор.

В итоге у ЦСКА так и осталось 45 очков в активе и четвёртое место в таблице. «Локомотив» расположился на 10-й строчке с 29 набранными баллами.

Другие матчи тура

Аутсайдер чемпионата «Торпедо» не смог выиграть у одного из своих прямых конкурентов в битве за выживание. «Автозаводцы» потерпели поражение в матче с «Химками» (2:4).

Фрагмент матча «Химки» — «Краснодар» globallookpress.com

«Оренбург» на выезде переиграл «Факел» (3:1), «Пари НН» в домашних стенах оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:1), а «Сочи» уступил в гостях «Ахмату» (0:1).

Группа аутсайдеров

«Торпедо» упустил возможность подняться на предпоследнее 15 место, теперь команда — основной претендент на вылет из российской Премьер-лиги. У команды в активе 13 очков и последнее место в таблице.

Строчкой выше расположились те самые «Химки», у которых теперь 17 баллов. Совсем рядом находится «Факел», у воронежского коллектива 14 место в чемпионате и 18 пунктов. В группе аутсайдеров также числится «Пари НН», команда занимает 13 строчку с 22 набранными очками.

Тур № 25

Вопросы о чемпионстве или вылете из РПЛ на ближайшие два тура так и останутся открытыми. «Зенит» свои предстоящий матч чемпионата проведёт в гостях против «Крыльев Советов», игра состоится в субботу, 29 апреля.

В этот же день пройдёт центральный матч 25 тура, в котором «Спартак» примет «Ростов». Победитель пары будет претендовать на итоговое второе место в сезоне. Матчи следующего игрового дня пройдут с 28 по 30 апреля.