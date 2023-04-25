Кокорин о возвращении в «Фиорентину»: Допускаю, что не буду играть, но буду присутствовать

Нападающий кипрского «Ариса»высказался о возможном возвращении в

Летом 2022 года Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

«Вернуться в "Фиорентину" и впечатлить Итальяно? Я в этом деле человек маленький. У меня есть боссы в "Фиорентине", думаю, приеду и будем разговаривать на месте. Мне никто не звонил, ничего не говорил.

Допускаю, что еще год поиграю в Италии? Допускаю, что буду не играть, но присутствовать там (смеется).

Хотелось бы поиграть в Италии, но посмотрим, что скажут боссы "Фиорентины"", — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.