Кокорин: У меня в «Динамо» 50 голов за 200 матчей, а легенда — Вальбуэна, который три угловых подал

Нападающий кипрского «Ариса»признался, что считает себя знаковым игроком в истории

«Я забил за "Динамо" ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир.

Я один из тех людей которые, что-то там сделали для "Динамо". Но они так не считают.

Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для "Динамо", чем эти иностранцы, которым [хлопает в ладоши].

Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Там было два больших темнокожих (имеется в виду Дуглас — прим.). Ну кто угодно мог подать, они забили. Три угловых подал и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то», — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2016 год. В 203 матчах за московский клуб ему удалось забить 50 голов и сделать 26 результативных передач.