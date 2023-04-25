Кокорин объяснил слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Нападающий кипрского «Ариса»объяснил свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Спортсмены, как пишут в комментариях, не совсем умные ребята. Поэтому делайте тогда скидку.

Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые "поплыли", не чувствуют землю под ногами — вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два. Не каждого!

Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел ввиду», — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания». Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака стулом по голове, нанеся тому черепно-мозговую травму.

В мае 2019-го суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. Брат Александра, Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев. В сентябре того же года они были выпущены из колонии по УДО.