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    Тен Хаг высказался о предстоящем финале Кубка Англии

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем финале Кубка Англии с «Манчестер Сити».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Это будет отличный финал, но сначала нам нужно сосредоточиться на других вещах. Важно попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы должны снова проявить себя в четверг и воскресенье. В этом сезоне мы так часто показывали, что можем это сделать. Это показывает характер и амбиции этой команды», — приводит слова тен Хага BBC.

    Напомним, в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Брайтон». «Манчестер Сити», в свою очередь, за выход в финал разгромил «Шеффилд Юнайтед».

    Финальная встреча между манчестерскими командами состоится 3 июня. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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