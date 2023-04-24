Тен Хаг высказался о предстоящем финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о предстоящем финале Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Это будет отличный финал, но сначала нам нужно сосредоточиться на других вещах. Важно попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы должны снова проявить себя в четверг и воскресенье. В этом сезоне мы так часто показывали, что можем это сделать. Это показывает характер и амбиции этой команды», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Брайтон». «Манчестер Сити», в свою очередь, за выход в финал разгромил «Шеффилд Юнайтед».

Финальная встреча между манчестерскими командами состоится 3 июня. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.