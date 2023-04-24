Ивич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче РПЛ со «Спартаком»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 24-го тура РПЛ со(4:3).

«У меня нет слов. Для меня это тяжёлый момент. Мы были лучшей командой с первой минуты и до конца. Те, кто смотрят футбол, понимают, что сегодня произошло.

То, о чём я говорил, это судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне? Если бы это был только этот момент, я был бы счастлив. Обо всём остальном я не буду говорить. По мне — сегодня всё было очевидно.

Доволен ли я игрой в защите после 2:2? Наш третий пропущенный гол — наша ошибка. Обо всех остальных я предпочту не говорить», — передает слова Ивича Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).