ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрансферный дайджест. 18-24 апреля
  • 21:16
    • Дубль Соболева помог «Спартаку» победить «Краснодар» в матче РПЛ
  • 18:10
    • «Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Ивич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче РПЛ со «Спартаком»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Спартак
    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о поражении своей команды в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:3).

    Владимир Ивич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ивич

    «У меня нет слов. Для меня это тяжёлый момент. Мы были лучшей командой с первой минуты и до конца. Те, кто смотрят футбол, понимают, что сегодня произошло.

    То, о чём я говорил, это судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне? Если бы это был только этот момент, я был бы счастлив. Обо всём остальном я не буду говорить. По мне — сегодня всё было очевидно.

    Доволен ли я игрой в защите после 2:2? Наш третий пропущенный гол — наша ошибка. Обо всех остальных я предпочту не говорить», — передает слова Ивича Чемпионат.

  • Дубль Соболева помог «Спартаку» победить «Краснодар» в матче РПЛ
  • Читайте по теме

    • После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пятый матч серии команды проведут максимально осторожно
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Спортинг» поднимет себе настроение после вылета из Лиги Европы
  • «Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Жирону»?
  • «Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры