Аллегри прокомментировал временную отмену решения о снятии 15 очков в Серии А

Главный тренервысказался о временном решении вернуть 15 очков туринскому клубу в чемпионате Италии.

«Насколько нам известно, у нас всегда было 59 очков. Сейчас мы просто видим в таблице то, что заработали на поле.

Это был необычный день, теперь мы должны сосредоточиться на игре со "Спортингом" в Лиге Европы», — сказал Аллегри Sky Sport Italia.

Дело о финансовых махинациях в отношении «Ювентуса», за которое клуб был оштрафован на 15 очков, сегодня было передано в Федеральный апелляционный суд для повторного рассмотрения.

Сейчас «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А с 59-ю очками в активе.