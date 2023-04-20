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    «Спортинг» — «Ювентус»«Спортинг» — «Ювентус». Онлайн
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    Аллегри прокомментировал временную отмену решения о снятии 15 очков в Серии А

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    Главный тренер «Ювентус» Массимилиано Аллегри высказался о временном решении вернуть 15 очков туринскому клубу в чемпионате Италии.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Насколько нам известно, у нас всегда было 59 очков. Сейчас мы просто видим в таблице то, что заработали на поле.

    Это был необычный день, теперь мы должны сосредоточиться на игре со "Спортингом" в Лиге Европы», — сказал Аллегри Sky Sport Italia.

  • «Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А
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    • Дело о финансовых махинациях в отношении «Ювентуса», за которое клуб был оштрафован на 15 очков, сегодня было передано в Федеральный апелляционный суд для повторного рассмотрения.

    Сейчас «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А с 59-ю очками в активе.

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