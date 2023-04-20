Аллегри прокомментировал временную отмену решения о снятии 15 очков в Серии А

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Насколько нам известно, у нас всегда было 59 очков. Сейчас мы просто видим в таблице то, что заработали на поле.
Это был необычный день, теперь мы должны сосредоточиться на игре со "Спортингом" в Лиге Европы», — сказал Аллегри Sky Sport Italia.
Дело о финансовых махинациях в отношении «Ювентуса», за которое клуб был оштрафован на 15 очков, сегодня было передано в Федеральный апелляционный суд для повторного рассмотрения.
Сейчас «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А с 59-ю очками в активе.