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    Слуцкий: Вряд ли Хохлов пытался что-то изменить в «Сочи» после Бердыева

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    Известный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о первом матче «Сочи» под руководством Дмитрия Хохлова.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    В 23-м туре РПЛ сочинский клуб проиграл «Краснодару» (0:2). Это была первая игра команды после отставки Курбана Бердыева.

    «Он играл по той же расстановке, с тем же стартовым составом. Состав "Сочи" и игровая модель команды очень стабильны на протяжении нескольких последних лет. Сложно было что-то изменить, плюс Хохлов входил в тренерский штаб Бердыева, поэтому наверняка разделял идеи, которые пропагандировал Курбан Бекиевич.

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    • Вряд ли Хохлов пытался что-то менять и вряд ли сейчас в "Сочи" можно что-то изменить», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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