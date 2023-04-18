Ла Лига. Голевая засуха «Барселоны»

«Барселона» теряет очки во втором матче подряд, к тому же не забивает. «Реал» и «Атлетико» сражаются за место вице-чемпиона, «Эльче» одной ногой в Сегунде. Чемпионат Испании выходит на финишную прямую, до окончания сезона осталось 9 туров.

Изменения в турнирной таблице

Еврокубковая шестёрка Примеры всё дальше уходит в отрыв от остальной группы команд. После матчей 29 тура «Бетис» обошёл «Вильярреал» и расположился на пятом месте.

Календарь и таблица испанской Примеры

Кардинальные изменения произошли в середине турнирной таблицы. «Райо Вальекано» поднялся с 9-го на 8-е место, «Жирона» шагнула сразу на две ступеньки вверх и расположилась на 9-й строчке. В плюсе оказалась и «Мальорка», которой удалось занять 11-е место.

Две команды Ла Лиги скатились вниз сразу на две позиции. Речь о «Сельте» (12 место) и «Осасуне» (10 место).

Без голов

Второй матч «Барселона» не может забить, но и не пропускает. Две ничьи с одинаковым счётом — 0:0. Миром «сине-гранатовые» сначала разошлись с «Жироной», а затем с «Хетафе».

Таким образом каталонский коллектив потерял четыре очка в матчах с командами, которые ниже классом. «Барселона» забуксовала, но продолжает возглавлять Ла Лигу, в активе команды 73 очка.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Это на 11 пунктов больше, чем у «Реала», который идёт на втором месте. Так что каталонцы могут позволить себе проиграть три матча и всё равно останутся в лидерах.

До окончания сезона «Барселона» проведёт ещё девять матчей. Будут игры с «Атлетико», «Райо Вальекано», «Бетисом», «Осасуной», «Эспаньолом», «Реал Сосьедадом», «Вальядолидом», «Мальоркой» и «Сельтой».

Заочная борьба Мадрида

На данный момент «Барселона» себя чувствует комфортно на троне испанской Примеры. А вот за место вице-чемпиона разворачивается серьёзная борьба между мадридскими командами.

На втором месте идёт «Реал», который набрал 62 очка в сезоне. В 29-м туре королевский клуб на выезде обыграл «Кадис» (2:0). В составе победителей отличились Хосе Иглесиас и Марко Асенсио. Оба мяча были забиты на 72-й и 76-й минутах соответственно.

На третьей строчке расположился «Атлетико», у «матрасников» 60 баллов. Так что коллектив может в любой момент обойти «Реал» в турнирной таблице.

«Атлетико» выдаёт победную серию, которая состоит из шести матчей. В последней игре чемпионата мадридцы добились успеха в домашнем поединке с «Альмерией» (2:1). Дублем в составе команды-победительницы отметился Антуан Гризманн.

Еврокубковая зона

«Барселона», «Реал» и «Атлетико» практически обеспечили себе места в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2023/2024. По сути вакантной остаётся четвёртая позиция, которую занимает «Реал Сосьедад».

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Команда из Сан-Себастьяна в 29-м туре проиграла «Атлетику» из Бильбао (0:2), у команды в копилке 51 набранный балл.

На пятое место в чемпионате поднялся «Бетис», который обыграл «Эспаньол» (3:1). На шестую строчку свалился «Вильярреал» и это после фиаско в матче с «Вальядолидом» (1:2).

Зона вылета

«Эльче» — основной претендент на понижение в классе. У команды после 29 матчей всего 13 набранных очков. От зоны спасения клуб отделяют 17 очков, а играть остается девять матчей.

Получше обстоят дела у «Эспаньола» и «Валенсии» — в их активе по 27 очков. Это на три меньше, чем у «Альмерии». Так что у этого тандема есть все шансы избежать вылета из Примеры.

Тур № 30

Матчи следующего игрового дня пройдут с 21 по 23 апреля.

Центральная битва 30 тура пройдёт в воскресенье, 23 апреля. В этот день сойдутся лидеры испанского чемпионата, «Барселона» примет «Атлетико». В субботу, 22 апреля «Реал» на Сантьяго Бернабеу сыграет против «Сельты».

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«Реал Сосьедад» попытается удержаться в лигочемпионской четвёрке, для этого нужно побеждать на своём поле «Райо Вальекано». Ну а «Бетис» отправится в гости к «Осасуне».