Ла Лига. «Атлетико» метит на место в топ-2?

Изменения в турнирной таблице
Кардинальные перестановки в турнирной таблице коснулись еврокубковой зоны и группы аутсайдеров. На пятое место поднялся «Вильярреал», «жёлтая субмарина» обошла «Бетис», который в свою очередь опустился на шестую строчку.
Календарь и таблица испанской Примеры
Зону вылета покинула «Альмерия», команда шагнула вперёд сразу на три строчки и с 19-го места поднялась на 16-е. Ниже опустились «Вальядолид» (17 место), «Валенсия» (18 место) и «Эспаньол» (19 место).
Плюс один
«Барселона» увеличила преимущество над «Реалом» ещё на одно очко. Каталонцы сыграли вничью, а мадридцы проиграли в 28 туре. Итак, «Барселона» не смогла вскрыть оборону «Жироны», но и не пропустила. Результат — безголевая боевая ничья (0:0).
«Реал» проиграл домашнюю встречу «Вильярреалу» (2:3), хотя королевский клуб вел в счёте к 70-й минуте поединка. Всё началось с автогола Пау Торреса на 16-й минуте, так мадридцы вышли вперёд.
На 39-й минуте Самуэль Чуквуезе восстановил равновесие на табло. После перерыва Винисиус Жуниор оформил второй гол в пользу «Реала».
«Вильярреал» вернулся в игру в концовке матча. Сначала Хосе Моралес сравнял счёт, а затем победный гол забил Самуэль Чуквуезе, который в итоге оформил дубль.
Лигочемпионская четвёрка
На третьем месте закрепился «Атлетико», мадридцы выиграли матч 28 тура. В гостях «матрасники» переиграли «Райо Вальекано» (2:1). В составе победителей отметились Науэль Лусеро и Марио Эрмосо.
Таким образом «Атлетико» набрал 57 очков и вплотную подобрался к «Реалу», отставание составляет два балла.
В топ-4 Ла Лиги входит «Реал Сосьедад», коллектив из Сан-Себастьяна тоже выиграл, переиграв «Хетафе» (2:0). Голы забили Оярсабаль и Кубо, команда набрала 51 балл.
Зона вылета
«Альмерия» добилась победы в матче с прямым конкурентом. В битве за выживание была обыграна «Валенсия» со счётом 2:1, в составе победителей голы на свой счёт записали Гонсало Мелеро и Срджан Бабич.
Таким образом «Альмерия» набрала 30 очков и поднялась на 16-е место. «Валенсия» с 27 баллами свалилась в зону вылета и расположилась на 18-й строчке.
На последних местах «Эспаньол» (19 место) и «Эльче» (20 место). Оба клуба проиграли в 28 туре. «Эспаньол» уступил «Атлетику» (1:2), а «Эльче» потерпел поражение в игре с «Осасуной» (1:2).
Тур № 29
Матчи следующего тура пройдут с 14 по 17 апреля. «Барселона» на выезде сыграет против «Хетафе», игра запланирована на воскресенье, 16 апреля.
«Реал» тоже отправится в гости, только к «Кадису». Встреча состоится в субботу, 15 апреля. «Атлетико» на домашней арене примет «Альмерию».
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«Валенсия» попытается покинуть зону вылета в поединке против «Севильи». Соперники проведут матч в воскресенье, 16 апреля.