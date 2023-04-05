Эль Класико. Послевкусие

Эль Класико «Барселона» — «Реал» — пройденный путь, потом была пауза, связанная с играми сборных. И снова настало время клубного футбола. В 27 туре топы Ла Лиги добились крупных побед. Чем ещё запомнился игровой день — разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

Еврокубковая шестёрка испанской Примеры осталась при своих местах. Основные изменения коснулись середины турнирной таблицы. «Жирона» к примеру, поднялась на 11 место, сместив «Мальорку» на 12 строчку. А «Севилья» (13 место) обошла в чемпионате «Хетафе» (14 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

Зону вылета покинула «Валенсия», «летучие мыши» поднялись на ступеньку выше и расположились на 17 позиции. В группу аутсайдеров свалился «Эспаньол» (18 место).

«Барселона» — чемпион?

Каталонский клуб — основной претендент на победу в Ла Лиге, преимущество «Барселоны» над «Реалом» из Мадрида составляет 12 очков, а до конца чемпионата играть ещё 11 матчей. В теории у «галактикос» сохраняются шансы, чтобы догнать «Барсу».

«Барселона» побеждает в четвёртом матче подряд. Под удар каталонского коллектива попал «Эльче». В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовский + свои имена на табло вписали Ансу Фати и Ферран Торрес.

«Барса» за 11 туров до окончания чемпионата уверенно лидирует в турнире, набрав 71 очко.

Надежда «Реала»

«Реал» в этом сезоне рискует потерять золото и титул чемпиона Испании. В последних пяти встречах королевский клуб один матч проиграл и две встречи свёл к ничейному исходу. А это в совокупности — минус семь баллов.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

У «Реала» сейчас в активе 59 набранных баллов. В 27 туре команда вынесла ногами вперёд «Вальядолид» (6:0). Хет-трик оформил Карим Бензема. Ещё по голу забили Силва де Гоис, Марко Асенсио и Лукас.

В гордом одиночестве

«Атлетико» из Мадрида замыкает призовую тройку, «Матрасники» выдают серию побед из четырёх матчей. Все началось с крупного успеха с «Севильей» (6:1).

Потом были виктории в поединках с «Жироной» (1:0), «Валенсией» (3:0) и «Бетисом» (1:0). В последнем матче победу принёс точный удар Анхеля Корреа.

Фактически «Атлетико» не претендует на место в первой двойке, но третьей строчки мадриды в ближайшее время точно не лишатся.

Еврозона

На 4 месте идёт «Реал Сосьедад», у клуба — 48 набранных очков. Последний матч Примеры против «Вильярреала» клуб из Сан-Себастьяна проиграл (0:2).

5 место у «Бетиса», этот коллектив хоть и проиграл «Атлетико» (0:1), но в итоге сохранил за собой место в топ-6 испанского чемпионата.

«Вильярреал» globallookpress.com

Замыкает еврокубковую шестёрку «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» в 27 туре нанесла поражение «Реал Сосьедаду» (2:0). За победителей отличились Даниэль Парехо, который реализовал пенальти на 71-й минуте встречи, а Николас Джексон поставил точку в противостоянии.

После этого успеха «Вильярреал» подобрался вплотную к Бетису , набрав 44 пункта.

Тур №28

Матчи следующего тура пройдут с 7 по 10 апреля. Один из лидеров Ла Лиги «Реал» свой матч сыграет дома против «Вильярреала». Игра пройдет на Бернабеу, в субботу 8 апреля.

«Реал Сосьедад» дома сыграет с «Хетафе» в субботу, а мадридский «Атлетико» на выезде сразится с «Райо Вальекано».

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Завершит программу 28 тура испанской Ла Лиги матч с участием лидера «Барселоны». Это будет домашний поединок против «Жироны». Игра запланирована на понедельник, 10 апреля.