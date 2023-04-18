Гасперини прокомментировал ничью с «Фиорентиной»

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги ничейного матча с «Фиорентиной» (1:1) в 30-м туре чемпионата Италии.

«Мы провели хороший матч с отличной командой, которой, несомненно, является "Фиорентина". Мы вот уже 30 туров находимся в лидерской группе, нужно постараться остаться там.

Потерянные очки? К сожалению, так уж устроен чемпионат, и дело не только в нас. Иногда думаешь, что семерка сильнейших будет доминировать в чемпионате, но у меня ощущение, что команды позади нас часто отбирают очки даже на выезде.

За исключением, может быть, "Наполи", всем остальным было трудно играть даже с аутсайдерами, чемпионат изменился, разница между командами стала существенно меньше», — цитирует тренера DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Фиорентина» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 42 очка. «Аталанта» располагается на шестой строчке — 49 очков.