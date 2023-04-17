В «Оренбурге» отреагировали на слухи о возможном переходе Веры в команду Черчесова

Президент «Оренбурга»прокомментировал информацию о том, что полузащитникможет перейти в венгерский

«Интерес "Ференцвароша" к Лукасу Вере? Это неправда. У нас нет официальной информации. Со слухами и домыслами мы не работаем. Такие "разговоры" идут периодически месяца три. Вспыхивает и затихает.

Когда будет официальное письмо, мы не будем скрывать — вступим в переговоры», — приводит слова Еремякина Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец провел за «Оренбург» 24 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вера попал в список трансферных целей «Зенита».

Transfermrkt оценивает стоимость 25-летнего аргентинца в 2,5 миллиона евро.