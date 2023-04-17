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    В «Оренбурге» отреагировали на слухи о возможном переходе Веры в команду Черчесова

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что полузащитник Лукас Вера может перейти в венгерский «Ференцварош».

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «Интерес "Ференцвароша" к Лукасу Вере? Это неправда. У нас нет официальной информации. Со слухами и домыслами мы не работаем. Такие "разговоры" идут периодически месяца три. Вспыхивает и затихает.

    Когда будет официальное письмо, мы не будем скрывать — вступим в переговоры», — приводит слова Еремякина Sport24.

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    • В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец провел за «Оренбург» 24 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.

    Ранее сообщалось, что Вера попал в список трансферных целей «Зенита».

    Transfermrkt оценивает стоимость 25-летнего аргентинца в 2,5 миллиона евро.

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