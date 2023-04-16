Главный тренер «Торино» Юрич: Я доволен игрой Миранчука

Главный тренероценил игру полузащитника командыпосле ничейного результата в матче Серии А с(1:1).

«Могу сказать, что я доволен Миранчуком. Он пришел в аренду, потому что в "Аталанте" он был восьмым атакующим игроком, теперь он отлично играет — забивает и отдает голевые передачи.

Тот, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей, сошел с ума», — приводит слова Юрича журналист Альфредо Педулла.

Миранчук пополнил состав «Торино» летом 2022 года, перейдя в клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча в Серии А, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.