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    • «Торино» и «Салернитана» разошлись миром, у Миранчука — голевая передача
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    «Торино» и «Салернитана» разошлись миром, у Миранчука — голевая передача

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    «Торино» и «Салернитана» сыграли вничью (1:1) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Первый гол забили гости на 9-й минуте встречи. Полузащитник «Салернитаны» Тонни де Вильена совершил точный удар и вывел свою команду вперед.

    Уже на 57-й минуте «Торино» удалось сравнять счет. Отличился нападающий команды Арнальдо Антонио Санабрия с передачи российского полузащитника Алексея Миранчука.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Салернитана 1:1
    Гол: 0:1 Тонни Триндаде Вильена (9') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Уилфрид Стефан Синго (Валентин Лацаро, 55'), Самуэле Риччи (Никола Влашич, 38'), Иван Илич, Мергим Войвода, Алексей Миранчук (Демба Сек, 82'), Неманья Радоньич (Янн Карамо, 82'), Антонио Санабрия Салернитана: Кшиштоф Пёнтек (Федерико Бонаццоли, 58'), Булайе Диа (Эрик Ботхейм, 80'), Григорис Кастанос, Домагой Брадарич, Тонни Триндаде Вильена, Ханс Николусси Кавилья (Эмиль Бохинен, 58'), Антонио Кандрева, Лоренцо Пирола, Норберт Дьёмбер (Маттео Ловато, 76'), Флавьюс Данильюк (Виллиам Трост-Эконг, 58'), Гильермо Очоа Предупреждение: Норберт Дьёмбер (68')

    После этого матча «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Салернитана» располагается на 15-й позиции (30).

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