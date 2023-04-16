Орлов объяснил, почему Дзюба был чужим в Санкт-Петербурге

Известный комментаторподелился мнением о нападающем «Локомотива»

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за «Зенит».

«Когда Дзюба, последние несколько лет, выходил на "Газпром-Арену", часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артем по духу — не ленинградец.

Были легионеры, например, Данни и Ломбертс — они прикипели к городу, их полюбил народ.

Чтобы добиться расположения народа в Петербурге надо быть культурным, благородным человеком.

А Дзюба — ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», — приводит слова Орлова Sport24.