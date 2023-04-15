«Наполи» — «Верона»: счет матча 0:0, обзор

Команды так и не поразили ворота друг друга. Все усилия соперников вырвать победу не увенчались успехом.
Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Верона 0:0
Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Ким Мин Джэ, Жуан Жесус, Матиас Оливера, Андре Замбо Ангисса, Диего Демме (Пётр Зелиньски, 64'), Элиф Элмас (Станислав Лоботка, 73'), Маттео Политано (Карим Зедадка, 84'), Джакомо Распадори (Виктор Осимхен, 73'), Ирвин Лосано (Хвича Кварацхелия, 64') Верона: Адольфо Гайч (Милан Дюрич, 65'), Кевин Ласанья (Сириль Нгонж, 87'), Ондрей Дуда (Симоне Верди, 70'), Фабио Депаоли, Оливер Абильгор, Адриен Тамез, Давиде Фараони (Филиппо Терраччано, 70'), Федерико Чеккерини (Диего Коппола, 65'), Исак Хин, Павел Давидович, Лоренцо Монтипо Предупреждения: Федерико Чеккерини (14'), Филиппо Терраччано (78'), Павел Давидович (90'), Хвича Кварацхелия (90 + 1'), Симоне Верди (90 + 4')
Несмотря на ничью, «Наполи» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. В активе команды Лучано Спаллетти 75 очков. У «Вероны» 23 пункта и восемнадцатая строчка.