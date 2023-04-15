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    «Монца» одержала гостевую победу над «Интером»

    «Интер» — «Монца»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Монца» в гостях обыграла «Интер» (1:0) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

    «Интер» — «Монца»
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    «Интер» — «Монца»

    Единственный гости гости забили на 78-й минуте встречи. После подачи углового защитник «Монцы» Лука Кальдирола оказался в нужное время в нужном месте и поразил ворота «Интера».

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Монца 0:1
    Гол: 0:1 Лука Кальдирола (78') Интер: Андре Онана, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей (Франческо Ачерби, 51'), Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Эдин Джеко, 82'), Николо Барелла, Кристьян Аслани (Марсело Брозович, 71'), Генрих Мхитарян (Хакан Чалханоглу, 71'), Робин Гозенс, Ромелу Лукаку, Хоакин Корреа (Лаутаро Мартинес, 71') Монца: Дани Мота (Маттиа Валоти, 85'), Стефано Сенси (Джанлука Капрари, 29'), Андреа Кольпани (Самуэле Биринделли, 59'), Карлос Аугусто, Николо Ровелла (Хосе Мачин, 59'), Маттео Пессина, Патрик Чиурриа, Армандо Иццо (Марлон, 85'), Роб Холдинг, Лука Кальдирола, Микеле Ди Грегорио Предупреждения: Армандо Иццо (44'), Джанлука Капрари (63'), Генрих Мхитарян (67'), Марсело Брозович (80')

    После этого матча «Монца» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А (38 очков). «Интер» располагается на 5-й строчке (51).

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