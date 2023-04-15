«Челси» — «Брайтон»: счет матча 1:2, обзор голов

потерпел очередное поражение в матче 31-го тура чемпионата Англии, уступив на своем полесо счетом 1:2.

«Аристократы» вышли вперед благодаря голу Конора Галлахера. До перерыва они не смогли удержать победный счет, так как Дэнни Уэлбек забил на 42-й минуте.

На 70-й минуте Хулио Энсисо с передачи Соломона Марча оформил победный гол «чаек» и принес им победу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Брайтон энд Хоув Альбион 1:2 Голы: 1:1 Дэнни Уэлбек (42'), 1:2 Хулио Сесар Энсисо (70') Челси: Кепа Аррисабалага, Трево Чалоба, Весли Фофана (Рис Джеймс, 57'), Бенуа Бадьяшиль, Бен Чилвел, Конор Галлахер, Enzo Fernandez (Матео Ковачич, 57'), Денис Закария (Мэйсон Маунт, 74'), Кристиан Пулишич (Хаким Зиеш, 56'), Рахим Стерлинг (Жоау Фелиш, 57'), Михаил Мудрик Брайтон энд Хоув Альбион: Эван Фергюсон (Дэнни Уэлбек, 39'), Каору Митома, Алексис Мак Аллистер, Соломон Марч, Мойсес Кайседо, Паскаль Гросс, Первис Эступинан, Адам Уэбстер (Ян Паул ван Хекке, 87'), Льюис Данк, Йоэл Велтман (Хулио Сесар Энсисо, 28'), Роберт Санчес Предупреждения: Йоэл Велтман (4'), Конор Галлахер (45'), Трево Чалоба (51'), Роберт Санчес (77')

Для «Челси» это третье поражение в 4 турах АПЛ. С 39 очками он занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Брайтон» набрал 49 баллов. Он идет 7-м, всего в 4 пунктах он зоны Лиги конференций.

В другом матче тура «Фулхэм» со счетом 3:1 выиграл у «Эвертона».

«Дачники» открыли счет на 22-й минуте голом Харрисона Рида. Дуайт МакНил выровнял положение команд ближе к концу первого тайма.

В тайме втором Харри Уилсон и Дэниел Джеймс забили по голу и таким образом позволили «Фулхэму» одержать уверенную гостевую победу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Фулхэм 1:3 Голы: 1:1 Харрисон Рид (22'), 1:1 Дуайт Макнил (35'), 1:2 Гарри Уилсон (51'), 1:3 Даниэль Джеймс (68') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бен Годфри (Нэйтан Паттерсон, 58'), Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Алекс Айуоби, Джеймс Гарнер, Идрисса Гейе (Том Дэвис, 69'), Дуайт Макнил, Демарай Грей, Ниль Мопе (Эллис Реко Симмс, 74') Фулхэм: Даниэль Джеймс (Винисиус Карлос, 90'), Гарри Уилсон, Андреас Перейра (Томас Кейрни, 79'), Виллиан (Бобби Рид, 79'), Жоау Палинья, Харрисон Рид (Саша Лукич, 85'), Энтони Робинсон, Тим Рим, Олуватосин Адарабиойо, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Демарай Грей (70'), Виталий Миколенко (80'), Олуватосин Адарабиойо (81'), Бернд Лено (90 + 6')

У «Эвертона» остались 27 очков. Он занимает 17-е место и скоро может оказаться в зоне вылета. «Фулхэм» расположился на 10-й позиции с 42 баллами. «Коттеджеры» прервали серию из четырех поражений.