Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Нуэво Мирандилья» в гости к «Кадису» приедет «Реал». За ходом встречи 29-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Кадис»

«Кадис» после 28-ми туров идет на 14-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. На счету подопечных Серхио Гонсалеса 7 побед, 10 ничьих и 11 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:40.

В предыдущем туре «Кадис» встречался на выезде с «Бетисом», который в этом сезоне претендует на еврокубковые места. С 38-й минуты «желтая подлодка» играла в большинстве после удаления Каналеса и смогла воспользоваться численным преимуществом, забив дважды. Во втором тайме «Бетис» схватил второе удаление, но счет так и не изменился и «Кадис» выиграл со счетом 2:0.

Эта победа стала для коллектива Гонсалеса первой за 5 последних матчей. За этот отрезок «Кадис» трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

«Реал»

Мадридский «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от лидирующей «Барселоны» на 13 баллов. После 28-ми туров на счету «сливочных» 59 очков: 18 побед, 5 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 59:24.

В среду «Реал» на домашней арене сыграл первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против лондонского «Челси» и добился уверенной победы со счетом 2:0. Что касается Ла Лиги, то в последнем туре коллектив Анчелотти уступил на «Сантьяго Бернабеу» «Вильярреалу» (2:3), дважды ведя по ходу встречи.

Это поражение стало для «Реала» стало вторым за три последних матча в чемпионате. Ранее мадридцы уступили на выезде «Барселоне» (1:2) и разгромили дома «Вальядолид» (6:0).

Личные встречи

В первом круге в Мадриде «Реал» обыграл своего соперника со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «сливочных» 6 побед, «Кадис» выиграл одну встречу и еще трижды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Реал» с коэффициентом 2.10.