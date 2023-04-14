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    «Шальке» в зрелищном матче победил «Герту»

    «Шальке» — «Герта»: счет матча 5:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Герта
    В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» в родных стенах переиграл «Герту» со счетом 5:2.

    «Шальке» в зрелищном матче победил «Герту»
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    «Шальке» в зрелищном матче победил «Герту»

    На голы Тима Штарке, Мариуса Бюльтера (дважды), Симона Терроде и Марчина Каминского гости ответили точными ударами Стефана Йоветича и Марко Рихтера.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Герта 5:2
    Голы: 2:1 Стеван Йоветич (45 + 3'), 3:1 Симон Теродде (48'), 4:1 Мариус Бюльтер (78'), 4:2 Марко Рихтер (84'), 5:2 Марчин Каминьски (90 + 2') Шальке 04: Ральф Ферман (Александер Шволов, 36'), Седрик Бруннер (Йере Уронен, 71'), Моритц Йенц, Марчин Каминьски, Хеннинг Матрициани, Алекс Краль, Данни Латца, Тим Скарке (Кенан Караман, 46'), Доминик Дрекслер (Том Краус, 65'), Мариус Бюльтер, Симон Теродде Герта: Доди Лукебакио, Стеван Йоветич, Марвин Платтенхардт, Кевин-Принс Боатенг (Вилфрид Канга Ака, 62'), Толга Джигерджи (Суат Сердар, 26'), Лука Тусар, Марко Рихтер, Мартон Дардаи (Джессик Нганкам, 55'), Марк Кемпф, Филип Уремович, Оливер Кристенсен Предупреждения: Кевин-Принс Боатенг (40'), Джессик Нганкам (70'), Том Краус (86'), Моритц Йенц (87'), Филип Уремович (90 + 1')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Победа позволила «Шальке» набрать 24 очка и подняться на 16-е место в турнирной таблице. У «Герты» осталось 22 пункта и последняя, 18-я позиция.

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