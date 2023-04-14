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    «Эмполи» проиграл «Кремонезе»

    «Кремонезе» — «Эмполи»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Кремонезе Эмполи
    В матче 30-го тура итальянской Серии А «Эмполи» уступил «Кремонезе» со счетом 0:1.

    «Кремонезе»
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    «Кремонезе»

    Судьба противостояния решилась уже на 4-й минуте, когда точный удар Сирила Дессерса с передачи Леонардо Серниколы принес победу «Кремонезе».

    Футбол. Италия. Серия А
    Кремонезе — Эмполи 1:0
    Кремонезе: Марко Карнесекки, Леонардо Серникола, Хоан Васкес, Лука Лочошвили (Эмануэль Айву, 52'), Эмануэле Валери, Шарль Пикель, Микеле Кастаньетти, Суалихо Мейте, Пабло Гальдамес (Марко Бенасси, 67'), Франк Тсаджут (Джакомо Квальята, 85'), Сирил Дессерт (Давид Окереке, 68') Эмполи: Роберто Пикколи (Николо Камбьяги, 62'), Франческо Капуто, Томмазо Бальданци, Филиппо Бандинелли (Лиам Хендерсон, 79'), Рэзван Марин, Якопо Фаццини (Маттиа Дестро, 79'), Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Кони де Винтер (Себастьян Валюкевич, 40'), Тайронн Эбюэхи (Петар Стоянович, 62'), Самуэле Перизан Предупреждение: Леонардо Серникола (15')

    Календарь и таблица Серии А

    Благодаря этой победе «Кремонезе» набрал 19 очков и остался на 19-й позиции в турнирной таблице. У «Эмполи» 32 пункта и 14-я строчка.

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