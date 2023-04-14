«Кремонезе» — «Эмполи»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 30-го тура итальянской Серии Ауступилсо счетом 0:1.

Судьба противостояния решилась уже на 4-й минуте, когда точный удар Сирила Дессерса с передачи Леонардо Серниколы принес победу «Кремонезе».

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Эмполи 1:0 Кремонезе: Марко Карнесекки, Леонардо Серникола, Хоан Васкес, Лука Лочошвили (Эмануэль Айву, 52'), Эмануэле Валери, Шарль Пикель, Микеле Кастаньетти, Суалихо Мейте, Пабло Гальдамес (Марко Бенасси, 67'), Франк Тсаджут (Джакомо Квальята, 85'), Сирил Дессерт (Давид Окереке, 68') Эмполи: Роберто Пикколи (Николо Камбьяги, 62'), Франческо Капуто, Томмазо Бальданци, Филиппо Бандинелли (Лиам Хендерсон, 79'), Рэзван Марин, Якопо Фаццини (Маттиа Дестро, 79'), Фабьяно Паризи, Себастьяно Луперто, Кони де Винтер (Себастьян Валюкевич, 40'), Тайронн Эбюэхи (Петар Стоянович, 62'), Самуэле Перизан Предупреждение: Леонардо Серникола (15')

Календарь и таблица Серии А

Благодаря этой победе «Кремонезе» набрал 19 очков и остался на 19-й позиции в турнирной таблице. У «Эмполи» 32 пункта и 14-я строчка.