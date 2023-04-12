В «Рубине» объяснили, почему команду возглавил Рахимов

Спортивный директор «Рубина»рассказал, почему новым главным тренером команды стал

«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов.

По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон.

Решили остановиться на Рахимове, потому что у него более целостный футбол — и в обороне, и в нападении.

Что касается смены тренера, всё дело в эмоциональном фоне — нужно было встряхнуть ребят», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

В среду, 12 апреля, «Рубин» сообщил об отставке Юрия Уткульбаева, под руководством которого команда не потерпела ни одного поражения (четыре победы и четыре ничьих).

По информации «Спорт день за днем», причина отставки Уткульбаева — недостаточно зрелищный и атакующий футбол «Рубина». При этом перед подписанием контракта специалист общался с руководством и получил заверения, что ключевая цель на сезон — выйти в Премьер‑лигу, а стиль игры вторичен.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги после 26 туров.