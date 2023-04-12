Гулиев: Очень неприятно то, что сейчас происходит с «Химками»

Полузащитниквысказал мнение о турнирном положении команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Конечно, я чувствую себя плохо, когда думаю о том, что сейчас происходит с "Химками". В голове сидит, что у нас не идёт. Очень неприятно.

Самое обидное в том, что я знаю, что мы можем играть хорошо. Если бы не могли, я бы смирился, что у нас такой уровень. Но мы же можем, я знаю.

Мне трудно сказать, в какой именно момент команда повалилась. С Юраном команда начала резво, а потом случилась психологическая яма», — сказал Гулиев Чемпионату.

Подмосковная команда занимает предпоследнее 15 место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Химки» отстают от зоны стыковых матчей на 4 балла.