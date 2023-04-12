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    Гулиев: Очень неприятно то, что сейчас происходит с «Химками»

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    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказал мнение о турнирном положении команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Аяз Гулиев
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    Аяз Гулиев

    «Конечно, я чувствую себя плохо, когда думаю о том, что сейчас происходит с "Химками". В голове сидит, что у нас не идёт. Очень неприятно.

    Самое обидное в том, что я знаю, что мы можем играть хорошо. Если бы не могли, я бы смирился, что у нас такой уровень. Но мы же можем, я знаю.

    Мне трудно сказать, в какой именно момент команда повалилась. С Юраном команда начала резво, а потом случилась психологическая яма», — сказал Гулиев Чемпионату.

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