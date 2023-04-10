Сегодня в 22:00 по московскому времени лидер турнирной таблицы чемпионата Испании «Барселона» примет на «Камп Ноу» Жирону. За ходом матча 28-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

Каталонцы продолжают уверенно идти к победе в Ла Лиге. На данный момент «Барселона» набрала 71 очко в 27-ми матчах и в случае победы может увеличить отрыв от мадридского «Реала» на 15 баллов. На счету подопечных Хави 23 победы, 2 ничьи и 2 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 53:9.

В предыдущем матче «Барселона» с разгромным счетом уступила мадридскому «Реалу» в рамках ответной встречи полуфинала Кубка Испании (0:4). «Сине-гранатовые» по сумме двух встреч проиграли мадридцам со счетом 1:4 и не смогли выйти в финал турнира. Это поражение прервало пятиматчевую победную серию каталонцев во всех турнирах.

В предыдущем туре чемпионата подопечные Хави выиграли четвертый матч подряд в рамках Ла Лиги, разгромив на выезде «Эльче» (4:0). Дублем в составе победителей отметился Левандовский, еще по одному мячу забили Фати и Торрес.

«Жирона»

«Жирона» по итогам 27-ми туров расположилась в середине турнирной таблицы Ла Лиги. На данный момент «бело-красные» занимают 11 место, набрав 34 очка. На счету подопечных Мичела 9 побед, 7 ничьих и 11 поражений в текущем сезоне. Команда имеет нулевую разницу забитых и пропущенных мячей — 42:42.

В предыдущем туре «Жирона» смогла добиться первой победы за 4 последних матча. «Бело-красные» на своем поле играли с одним из аутсайдеров чемпионата «Эспаньолом» и вырвали три очка в самой концовке встречи (2:1). При счете 1:1 на 88-й минуте матча в ворота гостей был назначен пенальти, который успешно реализовал уругвайский нападающий «Жироны» Стуани.

До матча с «Эспальнолом» подопечные Мичела набрали лишь одно очко в 3-х матчах, сыграв вничью с «Райо Вальекано» (2:2). Матчи против «Хетафе» (2:3) и «Атлетико» (0:1) закончились для «Жироны» поражениями.

Личные встречи

В первом круге каталонцы с минимальным счетом обыграли «Жирону» в гостях (1:0). Всего в 5-ти последних официальных матчах «Барселона» одержала 4 победы и еще одна встреча завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Жирона» с коэффициентом 1.95.