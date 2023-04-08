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    Юран: Я честен перед футболом, и он меня награждает новыми проектами

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    Сергей Юран высказался о своем назначении на пост главного тренера «Пари НН».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    В начале сезона Юран был уволен из «Химок».

    «Я не реваншист — цели отомстить "Химкам" у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на "Химки", как и на остальных соперников.

    Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе.

    А то расставание с "Химками"... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам. А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить "Химкам" не собираюсь.

    Не было опасений, что после "Химок" пауза в работе затянется. Я был в себе уверен. Периодически говорил журналистам, что скоро приму команду РПЛ. Так и произошло. В работе тренера самое важное — результат. Думаю, по этому показателю я многим доказал, что способен решать задачи.

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    • А пауза... Ну, значит, так было угодно свыше, Бог направляет. Сейчас у меня очередной вызов. Никогда не думал, что после "Химок" больше не получу работу. Даже мысли такой не возникало. Считаю, я честен перед футболом, и он меня за это награждает новыми проектами и новыми задачами», — сказал Юран «Известиям».

    «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.

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