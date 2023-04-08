Юран: Я честен перед футболом, и он меня награждает новыми проектами

высказался о своем назначении на пост главного тренера

В начале сезона Юран был уволен из «Химок».

«Я не реваншист — цели отомстить "Химкам" у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на "Химки", как и на остальных соперников.

Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе.

А то расставание с "Химками"... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам. А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить "Химкам" не собираюсь.

Не было опасений, что после "Химок" пауза в работе затянется. Я был в себе уверен. Периодически говорил журналистам, что скоро приму команду РПЛ. Так и произошло. В работе тренера самое важное — результат. Думаю, по этому показателю я многим доказал, что способен решать задачи.

А пауза... Ну, значит, так было угодно свыше, Бог направляет. Сейчас у меня очередной вызов. Никогда не думал, что после "Химок" больше не получу работу. Даже мысли такой не возникало. Считаю, я честен перед футболом, и он меня за это награждает новыми проектами и новыми задачами», — сказал Юран «Известиям».

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.