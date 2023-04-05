ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Победила дружба. Сезоны «Челси» и «Ливерпуля» подытожила унылая ничья
    Все новости спорта

    Юран заявил, что «Пари НН» не покинет РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил перспективы команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    «Команда находится, скажем так, в пограничной… Она непростая ситуация, но не критичная. Я видел команду и в прошлом году, и играли мы, когда я работал в "Химках". Самое главное, что здесь парни — бойцы, они хотят.

    Поэтому, когда поступило предложение от руководства клуба, встретился с генеральным директором, потом с губернатором, пообщались: понятные задачи, это мы проходили, знакомы. Поэтому с большим удовольствием принял предложение, потому что город нравится — футбольный город, болельщики.

    Вообще спорт в Нижнем Новгороде развивается: и в баскетболе выиграли Кубок, и здорово очень сыграла хоккейная команда "Торпедо". Постараемся выше поднять и футбольный клуб.

    Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться именно к болельщикам. Да, есть ситуация, но она решаема. Поддержка сейчас — это самое главное. В первую очередь для команды, для игроков. Конечно, и для меня.

    Могу заверить, что команда не покинет РПЛ. Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, и я думаю, что мы справимся», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

  • Глушаков о назначении Юрана в «Пари НН»: Надеюсь, результат не заставит себя ждать
  • Читайте по теме

    • «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. Команда находится в зоне стыковых матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» совершит камбэк?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • После победы в Казани «Авангард» качнет серию в свою пользу
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Армейцы» в ответке одолеют самарцев
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры