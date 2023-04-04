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    Глушаков о назначении Юрана в «Пари НН»: Надеюсь, результат не заставит себя ждать

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    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера нижегородской команды.

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    «Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Артема Сергеевича Горлова и весь тренерский штаб за проделанную работу. Это футбол, так бывает... Не пошел результат, к сожалению. Повторюсь, это футбол, это жизнь.

    С Юраном мы уже работали вместе в "Химках" и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

    «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.

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