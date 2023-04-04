Глушаков о назначении Юрана в «Пари НН»: Надеюсь, результат не заставит себя ждать

Полузащитник «Пари НН»прокомментировал назначениена пост главного тренера нижегородской команды.

«Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Артема Сергеевича Горлова и весь тренерский штаб за проделанную работу. Это футбол, так бывает... Не пошел результат, к сожалению. Повторюсь, это футбол, это жизнь.

С Юраном мы уже работали вместе в "Химках" и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.