«Фрайбург» — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 27-го тура немецкой Бундеслигина выезде минимально переиграласо счетом 1:0.

Судьбу встречи решил точный удар Маттейса Де Лигта на 52-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Бавария 0:1 Гол: 0:0 Маттейс де Лигт (51') Фрайбург: Марк Флеккен, Кильянн Сильдийя (Лукас Кюблер, 62'), Маттиас Гинтер, Мануэль Гульде (Филипп Линхарт, 36'), Кристиан Гюнтер, Рицу Доан (Ноа Вайсхаупт, 84'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Винченцо Грифо (Роланд Шаллаи, 62'), Михаэль Грегорич, Лукас Хёлер (У Ен Чон, 84') Бавария: Садио Мане, Серж Гнабри, Джамал Мусиала (Леон Горецка, 68'), Томас Мюллер (Райан Гравенберх, 77'), Лерой Зане (Нуссайр Мазрауи, 89'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт, Бенжамен Павар, Жоау Канселу (Йосип Штанишич, 89'), Ян Зоммер Предупреждения: Садио Мане (74'), Лукас Кюблер (90 + 1')

Победа позволила «Баварии» набрать 58 очков и остаться на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У «Фрайбурга» 47 очков и четвертая позиция.

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В параллельной игре «Кельн» в гостях уверенно переиграл «Аугсбург» со счетом 3:1.

На голы Эльеса Шкири, Эрика Мартела и Линтона Майны хозяева ответили точным ударом престижа в исполнении Рубена Варгаса.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Кёльн 1:3 Голы: 1:3 Эйе Скири (7'), 0:2 Эрик Мартель (16'), 1:2 Рубен Варгас (29'), 1:3 Линтон Майна (59') Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни (Даниэль Калиджиури, 65'), Максимилиан Бауэр, Джеффри Гауэлеу, Иагу (Давид Чолина, 65'), Арне Майер (Ирвин Кардона, 65'), Арне Энгелс, Эльвис Реджбечай, Рубен Варгас (Натанаэль Мбюкю, 71'), Дион Дрена Белё, Фредрик Йенсен (Ноа-Джоэль Саренрен-Базее, 80') Кёльн: Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 66'), Линтон Майна (Ян Тильман, 79'), Флориан Кайнц (Матиас Олесен, 79'), Эрик Мартель, Кингсли Шиндлер (Лука Килиан, 87'), Эйе Скири, Йонас Хектор, Юлиан Хабот, Тимо Хюберс, Бенно Шмиц (Деян Любичич, 46'), Марвин Швебе Предупреждения: Эрик Мартель (25'), Кингсли Шиндлер (27'), Иагу (45 + 2'), Арне Энгелс (56'), Тимо Хюберс (72'), Эйе Скири (84')

После этой игры команды занимают следующие позиции: «Кельн» (31 очко) — двенадцатый, «Аугсбург» (29 пунктов) — тринадцатый.

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В еще одной игре «Майнц» и «Вердер» сыграли вничью 2:2.

Все мячи были забиты после 85-й минуты. За «Майнц» забивали Людовик Ажорк и Нельсон Вайпер, за «Вердер» — Йенс Стаге и Никлас Фуллкруг.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Вердер 2:2 Голы: 1:0 Людовик Ажорк (85'), 1:1 Йенс Стаге (87'), 2:1 Nelson Felix Patrick Weiper (90 + 3'), 2:2 Никлас Фуллкруг (90 + 5') Майнц: Робин Центнер, Эдмилсон Фернандеш, Штефан Белл, Андреас Ханше-Ольсен, Сильван Видмер (Данни да Коста, 88'), Леандро Мартинс (Ли Джэ Сон, 58'), Доминик Кор, Антони Каси, Антон Стах, Маркус Ингвартсен (Карим Онисиво, 58'), Людовик Ажорк (Nelson Felix Patrick Weiper, 87') Вердер: Марвин Дукш (Максимилиан Филипп, 73'), Никлас Фуллкруг, Антони Юнг (Ли Бьюкенен, 62'), Йенс Стаге, Кристиан Гросс (Илия Груев, 63'), Леонардо Биттенкорт (Романо Шмид, 73'), Митчелл-Элия Вайзер, Марко Фридль, Милош Велькович, Никлас Штарк, Иржи Павленка Предупреждения: Кристиан Гросс (28'), Йенс Стаге (42'), Марвин Дукш (59'), Карим Онисиво (65'), Илия Груев (81'), Никлас Штарк (83')

По итогам этой игры у «Майнца» 41 очко и восьмое место, у «Вердера» 32 пункта и одиннадцатая строчка.