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    «Акрон» сыграл вничью с «Енисеем», «Арсенал» проиграл «Кубани»

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    В 26-м туре Первой лиги России состоялось три поединка.

    «Акрон» — «Енисей»
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    «Акрон» — «Енисей»

    Тульский «Арсенал» со счетом 1:2 проиграл «Кубани». Победу гостям принесли голы Валерия Чуперки и Алексея Рыбина.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Кубань 1:2
    Голы: 0:2 Rybin A. (59'), 1:2 Кирилл Большаков (70') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Кирилл Большаков, Гиа Григалава, Евгений Луценко, Ираклий Манелов, Кирилл Панченко, Алексей Померко, Sokol A., Александр Ставпец, Stepanov D., Сергей Ткачёв Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Арсен Адамов, Азат Байрыев, Валерий Чуперка, Илья Мосейчук, Даниил Родин, Rybin A., Максим Сидоров, Сослан Таказов, Дзамболат Цаллагов Предупреждения: Арсен Адамов (5'), Кирилл Большаков (23'), Сергей Ткачёв (35'), Илья Мосейчук (54'), Сослан Таказов (69'), Артём Суханов (85'), Гиа Григалава (87'), Khabibov A. (89')

    «Акрон» расписал ничью с одним из лидеров таблицы — «Енисеем». Встреча завершилась вничью 1:1.

    В первом тайме Константин Савичев не реализовал пенальти, но гол Сергея Макарова все же позволил хозяевам выйти вперед еще до перерыва.

    Несмотря на удаление Дениса Самойлова гости сравняли счет во втором тайме благодаря голу Андрея Окладникова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Енисей 1:1
    Голы: 1:0 Сергей Макаров (45+3'), 1:1 Андрей Окладников (70') Акрон: Сергей Волков, Иван Чудин, Абу-Саид Эльдарушев, Khodzhaniyazov D., Антон Килин, Сергей Макаров, Максим Палиенко, Даниил Сагуткин, Saltykov N. A., Константин Савичев, Павел Шакуро Енисей: Евгений Ставер, Егор Апушников, Bardybakhin V., Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Александр Масловский, Razdorskikh N., Rukas A., Денис Самойлов Предупреждения: Егор Иванов (29'), Денис Самойлов (46'), Денис Самойлов (47'), Павел Шакуро (58')

    «Шинник» и «Волга» расписали результативную ничью со счетом 2:2.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Волга Ульяновск 2:2
    Голы: 0:1 Bilalov B. (8'), 1:1 Денис Самойлов (18'), 2:1 Игорь Леонтьев (42'), 2:2 Евгений Воронин (85') Шинник: Михаил Филиппов, Роман Емельянов, Gruznov I., Артём Кулишев, Игорь Леонтьев, Игорь Леонтьев, Pokidyshev N., Денис Самойлов, Андрей Савинов, Андрей Семёнов, Игорь Соколов Волга Ульяновск: Klimovich A., Bilalov B., Efremov D., Fanye Toure M., Kamlashev D., Khabibullin A., Илья Кубышкин, Kutin D., Magomadov C., Morozov K., Stephen G. B. Предупреждение: Роман Емельянов (15')

    Дмитрий Самойлов и Евгений Осипов отметились у хозяев, Билал Билалов и Евгений Воронин отличились у гостей.

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