Карпин о поражении от «Краснодара»: У меня нет претензий к игрокам, только благодарность

Главный тренер «Ростова»прокомментировал поражение от(1:1, 3:5 в серии пенальти) в Кубке России.

«В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность.

Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион "Краснодара" и выдают такую игру. У меня слов нет.

Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10–15 минут. Здесь не заметили и продолжили играть.

На поле до 85‑й минуты была одна команда», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».