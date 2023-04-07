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    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
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    Карпин о поражении от «Краснодара»: У меня нет претензий к игрокам, только благодарность

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:1, 3:5 в серии пенальти) в Кубке России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность.

    Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион "Краснодара" и выдают такую игру. У меня слов нет.

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    • Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10–15 минут. Здесь не заметили и продолжили играть.

    На поле до 85‑й минуты была одна команда», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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