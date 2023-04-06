Агент Миранчука: Официальной информации по будущему Алексея пока нет

, агент полузащитника «Торино», прокомментировал информацию о том, что туринский клуб не собирается выкупать российского футболиста у

Сообщалось, что «Торино» не устраивают финансовые условия возможной сделки. «Аталанта» хочет получить за российского футболиста 13 миллионов евро. В туринском клубе считают, что Миранчук не стоит этих денег.

«Слухи мы комментировать не будем. До конца чемпионата еще приличный отрезок, официальной информации по будущему Алексея пока нет», — приводит слова агента «Чемпионат».

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.