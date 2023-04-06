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    Агент Миранчука: Официальной информации по будущему Алексея пока нет

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    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о том, что туринский клуб не собирается выкупать российского футболиста у «Аталанты».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Сообщалось, что «Торино» не устраивают финансовые условия возможной сделки. «Аталанта» хочет получить за российского футболиста 13 миллионов евро. В туринском клубе считают, что Миранчук не стоит этих денег.

    «Слухи мы комментировать не будем. До конца чемпионата еще приличный отрезок, официальной информации по будущему Алексея пока нет», — приводит слова агента «Чемпионат».

  • В «Торино» отреагировали на слухи о нежелании выкупать Миранчука
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    • Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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