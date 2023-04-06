Помощник Путина: Чеферин не хочет, чтобы мы уходили из УЕФА

, помощник президента РФ Владимира Путина, высказался о возможном переходеизв Азиатскую конфедерацию футбола.

«Чеферин не хочет, чтобы мы уходили [из УЕФА]. Исходя из его заявления, можно ли говорить, что РФС нужно переходить в Азию?

Мы еще не понимаем, какие рекомендации примет Азиатская конфедерация футбола (АФК). Если организация примет решение, что они полностью будут выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, тогда смысла переходить нет.

Возможны ли санкции в Азии? А мы не знаем. Азиатская конфедерация футбола нас пригласила к себе, но они еще не отреагировали на рекомендации Международного олимпийского комитета», — приводит слова Левитина ТАСС.

Ранее на этой неделе Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.