Агент Осимхена: Не исключаю вариант перехода форварда в ПСЖ

Агент нападающегозаявил, что форвард является лучшим в мире прямо сейчас.

Куда может отправиться Виктор Осимхен в следующем сезоне? Думаю, у нас не будет проблем с недостатком предложений, особенно из Англии.

Осимхен — сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанн. Все трансферные решения будут приняты только после завершения сезона.

Не стоит исключать и вариант с ПСЖ, в том числе потому, что их ждут тяжёлые потери в атаке. На мой взгляд, Месси нравится вариант с Майами. Однако я не уверен на этот счёт, это только моё мнение«, — приводит слова Д'Амико AreaNapoli.

В нынешнем сезоне Осимхен провел 23 матча за "Наполи" в Серии А, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи. Действующий контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года.