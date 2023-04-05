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    Агент Осимхена: Не исключаю вариант перехода форварда в ПСЖ

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    Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена Андреа Д'Амико заявил, что форвард является лучшим в мире прямо сейчас.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Куда может отправиться Виктор Осимхен в следующем сезоне? Думаю, у нас не будет проблем с недостатком предложений, особенно из Англии.

    Осимхен — сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанн. Все трансферные решения будут приняты только после завершения сезона.

    Не стоит исключать и вариант с ПСЖ, в том числе потому, что их ждут тяжёлые потери в атаке. На мой взгляд, Месси нравится вариант с Майами. Однако я не уверен на этот счёт, это только моё мнение«, — приводит слова Д'Амико AreaNapoli.

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    • В нынешнем сезоне Осимхен провел 23 матча за "Наполи" в Серии А, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи. Действующий контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года.

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