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    Федотов о матче с «Крыльями»: Очень хорошее противостояние

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Соперники по Кубку с каждым разом лучше друг друга узнают. Все сокровенные тайны.

    Серия с "Крыльями" кончилась? А может, продолжится? Теперь и "Урал": в РПЛ, в Кубке матчи. Очень хорошее противостояние.

    "Крылья" добавили в движении, хорошо прессинговали. У нас было много ходов, но не выбирали оптимальное решение. Затягивали с передачами. Это указывает на то, что немного не восстановились после Воронежа и сложного поля [в матче с "Факелом" — 2:0]. Свежести мысли сегодня не хватило, чтобы выходить из-под давления качественно. Или пасовали не туда, или открывались неправильно. Не хватало тайминга открываний, передач, смены направления.

    Мы часто выходили в атаку, только в дальнейшем… Соперник играл персонально, зеркалил схему в обороне (Рассказов опускался пятым). Персональная опека плюс тактический фол не позволяют выходить более комфортно. Мы грешили неточными передачами, несвоевременными.

    Все оставшиеся в Кубке команды, в том числе в нижней сетке, имеют шансы выиграть трофей. Все клубы ставят цель выиграть Кубок. Думаю, шансы у всех равны. Постоянно встречаешь сюрпризы на пути. Кубок для них и был придуман», — цитирует тренера Sport24.

    ЦСКА выиграл по сумме двух матчей со счетом 3:2. В финале команда Федотова встретится с «Уралом», который выбил из турнира «Спартак».

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