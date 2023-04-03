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    Рианчо прокомментировал жесткую критику Абаскаля в адрес судейства

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    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о вызове наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Думаю, это ошибка, о которой сегодня сожалеет сам тренер! Это заявления не к месту! Я думаю, вы должны понимать, как нервничает тренер в момент, когда делает такое заявление.

    Думаю, что тренер находится под большим давлением, и вы должны понимать его реакцию. Считаю, Абаскаль будет первым, кто пожалеет о своем заявлении, и я не думаю, что нужно идти в КДК!» — сказал Рианчо СЭ.

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    • Напомним, что после матча «Спартак» — «Ахмат» (0:0) Абаскаль выступил с критикой в адрес судейства на пресс-конференции. После чего, В КДК РФС решили вызвать испанца на заседание.

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