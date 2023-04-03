Мостовой назвал главную проблему «Спартака»

Бывший футболист сборных СССР и Россиипрокомментировал не слишком удачные результаты московскогов последних матчах.

«Бывают игры, когда мяч в ворота не идет. Сейчас "Спартак" немного притормозил. Мы много шума делаем вокруг команды. Ясно, что далеко от чемпионства. Об этом можно уже забывать. Умирает интрига в отношении "Спартака" и "Зенита".

Отсутствие Промеса — главная проблема "Спартака". Получить травму в самый неподходящий момент неприятно прежде всего самому Квинси. Так здорово играть, быть лучшим бомбардиром — и вдруг получить травму. Минимум три-четыре игры пропустит. Конечно, это потеря для него и команды», — приводит слова Мостового Sport24.

Завтра, 4 апреля, «Спартак» сыграет на выезде против екатеринбургского «Урала» во втором матче 1/2 финала Кубка России. Первая игра между командами завершилась вничью — 1:1.