ПСЖ — «Лион»: счет матча 0:1, обзор гола

ПСЖ — «Лион» Фото: globallookpress.com
На 39-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ. Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Единственный гол был забит на 56-й минуте встречи. Нападающий «Лиона» Брэдли Баркола с острого угла попадает точно в ворота.
Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Лион 0:1
Гол: 0:1 Брэдли Баркола (56') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Перейра Данилу, Маркос Маркиньос, Эль-Шадай Битшиабу (Фабиан Руис, 60'), Ашраф Хакими, Витор Феррейра (Исмаэль Гарби, 83'), Марко Верратти (Уго Экитике, 60'), Ренату Саншеш (Уоррен Заир-Эмери, 74'), Нуну Мендеш, Лионель Месси, Килиан Мбаппе Лион: Amin Sarr (Брэдли Баркола, 23'), Александр Ляказетт (Мусса Дембеле, 69'), Райан Шерки (Уссем Ауа, 69'), Николас Тальяфико, Тьяго Мендес, Йоанн Лепенан (Корентин Толиссо, 63'), Саэль Кумбеди (Максанс Какере, 63'), Деян Ловрен, Кастелло Люкеба, Синали Дьоманде, Антони Лопеш Предупреждения: Ренату Саншеш (42'), Саэль Кумбеди (42'), Брэдли Баркола (90 + 3'), Корентин Толиссо (90 + 4')
После этого матча «Лион» располагается на 9-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками в активе. ПСЖ занимает 1-е место с 66-ю баллами.