Габулов о победе «Сочи»: Дотерпели, выдержали и действовали организованно

Экс-голкипероценил игру «бело-голубых» в матче 21-го тура РПЛ с(0:2).

«Ключевыми эпизодами в матче "Динамо" — "Сочи" явились удаление вратаря "Сочи" и последующий отбитый пенальти выведшего на замену Адамова. "Динамо" имело ряд острых моментов, в ходе которых они могли отличиться и открыть счёт, но и в этих эпизодах вратарь "Сочи" был великолепен.

"Динамо" должно реализовывать преимущество в количестве футболистов на поле на протяжении такого долгого отрезка времени. В этих случаях тренерский штаб должен реагировать более качественно, чтобы игра команды была соответствующей.

Что касается игры "Сочи", они молодцы. Перетерпели, выдержали, старались действовать очень организованно и цепко при оборонительных действиях. А когда появились возможности, то реализовали свои моменты.

Нужно ли "Динамо" прощаться с Йокановичем? Мне сложно судить. Решение об отставке главного тренера должны принимать ответственные люди в "Динамо". Они видят игру, результат и обстановку внутри команды. Они должны видеть перспективы или отсутствие перспектив для своего клуба», — сказал Габулов Чемпионату.

После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м баллом в активе. «Динамо» располагается на 5-й строчке с 35-ю очками.