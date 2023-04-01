«Родина» — «Акрон»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 25-го тура Первой лиги России тольяттинскийна выезде оказался сильнее московскойсо счетом 3:1.

На гол Ивана Тимошенко гости дублем Андреса Понсе и точным ударом Абу-Саида Эльдарушева.

Футбол. Россия. ФНЛ Родина — Акрон 1:3 Голы: 1:0 Timoshenko I. (17'), 1:1 Ponce A. (27'), 1:2 Ponce A. (32'), 1:3 Абу-Саид Эльдарушев (87') Родина: Дмитрий Баринов, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Амур Калмыков, Kolesnichenko K., Krizan M., Pliev Z., Shadrintsev D., Мухаммад Султонов, Timoshenko I., Yudintsev G. Акрон: Сергей Волков, Иван Чудин, Khodzhaniyazov D., Антон Килин, Сергей Макаров, Максим Палиенко, Ponce A., Даниил Сагуткин, Saltykov N. A., Константин Савичев, Павел Шакуро Предупреждения: Krizan M. (5'), Мухаммад Султонов (32'), Антон Килин (68'), Константин Савичев (69'), Евгений Песегов (85')

Благодаря этой победе «Акрон» набрал 33 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. У «Родины» 31 пункт и 12-я позиция.