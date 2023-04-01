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    Генсек РФС: Карпин — эмоциональный, но абсолютно точно патриот

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Ростов
    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина в конфликте с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Матыцин перед товарищеским матчем сборной России с Ираком (2:0) признался, что ему не понравилось заявление Карпина о реакции на возможное увольнение из национальной команды.

    «Надо определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе», — сказал Матыцин о Карпине.

    «Думаю, что Валерий Георгиевич максимально корректно прокомментировал и пояснил Олегу Васильевичу свою позицию относительно того, насколько он ценит сборную.

    Валерий Георгиевич ценит сборную, он абсолютно точно патриот. Любой человек со слабым характером в этой ситуации, имея спокойную комфортную работу в клубе, сосредоточился бы на ней и сказал: "Ребят, простите, отстранения, все дела, зачем вам это".

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    • Валерий Георгиевич в этой сложной ситуации как раз максимально старается сделать полезное для нашей сборной, для нашего футбола.

    Еще раз повторюсь, он эмоциональный человек, всегда очень искренне говорит и дает интервью. Выдергивать одну его фразу из контекста неправильно», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

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